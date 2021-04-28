Президент фонда "Город без наркотиков" пошел на праймериз "ЕР"

Екатеринбургский депутат и президент фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков через считанные минуты подаст документы на праймериз "Единой России".

Как рассказал Накануне.RU сам политик, он намерен побороться за выдвижение в Законодательное собрание Свердловской области среди однопартийцев по Железнодорожному району.

"Я пока не могу сказать, буду ли я точно выдвинут, потому что нужно понять, какие будут итоги голосования на праймериз. Оно покажет сильнейшего", - добавил Жуков.

Напомним, ранее в свердловском отделении партии "Единая Россия" было принято решение продлить срок подачи документов на праймериз до 14 мая. Инициатором предложения выступил секретарь местного отделения "ЕР" Виктор Шептий.