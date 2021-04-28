"Ноябрьскнефтегаз" обновляет промысловую инфраструктуру

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" построит на четырех месторождениях в Пуровском районе ЯНАО свыше 10 км трубопроводов. Все проекты получили положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщили Накануне.RU на предприятии.

Так, на Суторминском и Сугмутском месторождениях введут в действие промысловые нефтегазопроводы общей протяженностью почти 5,5 км. По ним добываемая из недр жидкость будет доставляться на объекты подготовки нефти.

На территории Крайнего и Романовского месторождений появятся новые высоконапорные водоводы. Они необходимы для доставки воды и рабочего агента (жидкости с различными добавками) в систему поддержания пластового давления. Общая длина водоводов составит чуть более 5 км.

"Мы продолжаем активное освоение ресурсной базы месторождений в Муравленковском регионе, требующее ввода новой инфраструктуры. Строительство данных объектов позволит нарастить мощности трубопроводного транспорта и значительно повысит его надежность", — отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.