Учредители Фонда святой Екатерины решили профинансировать обучение будущих медиков СМП Екатеринбурга

Финансирование подготовки медицинских кадров для Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга осуществит Фонд святой Екатерины. Как сообщил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, уже проведены соответствующие переговоры с министерством здравоохранения Свердловской области.

По результатам переговоров учредителями Фонда принято решение о финансирование 10 мест для будущих специалистов СМП. Соответствующее направление уже появилось в Уральском медицинском университете.

«Недавно мы встречались с ректором Уральского государственного медицинского университета Ольгой Ковтун по поводу открытия ординатуры скорой медицинской помощи — она появилась уже в этом году. Мы договорились, что Фонд святой Екатерины берет на себя финансирование обучения десяти молодых ребят, чтобы через два года получить высококлассных специалистов», — сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Он также выразил благодарность медикам за их труд и призвал журналистов и жителей города относиться с уважением к профессии врача: «Пандемия показала значимость врача в нашей жизни. Это люди, которые ежедневно и ежечасно спасают жизни наших близких и людей, кто нас окружает».

Отметим, что Фонд святой Екатерины с самого начала пандемии поддерживает городскую скорую медицинскую помощь. За год учредители Фонда — Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский — передали врачам 55 новых автомобилей СМП и установили кислородную станцию. Всего на поддержку медицины в регионе они выделили 1,7 млрд рублей.