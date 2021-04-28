Роман Кокшаров обжаловал приговор

28 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Роман Кокшаров, министр террииториального развития Пермского края (2017) | Фото: permkrai.ru

Роман Кокшаров обжаловал приговор

Бывший первый заместитель председателя правительства Пермского края Роман Кокшаров обжаловал приговор Ленинского райсуда Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Рассмотрение жалобы назначено на 14 мая, говорится на сайте краевого суда.

Напомним, 16 марта Ленинский районный суд назначил наказание бывшему первому зампреду правительства Прикамья Роману Кокшарову в виде двух лет лишения свободы условно, штрафа в размере 200 тыс. руб. и запретил ему занимать руководящие должности в течение двух лет

Как установили следствие и суд, в 2017 году чиновник дал указание главе Гайнского района Прикамья объявить в муниципалитете режим ЧС без наличия оснований для этого. Указанное решение позволило организовать приобретение двух катеров за 18,4 млн руб. из средств регионального бюджета без проведения конкурсной процедуры.

Также в течение нескольких лет Роман Кокшаров участвовал в управлении строительной фирмой, которая получала контракты на выполнение ремонта дорог, реконструкцию стадиона и строительство школьной спортплощадки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Роман Кокшаров обжаловал приговор

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Роман Кокшаров, суд, зампред правительства, незаконное участие в предпринимательской деятельности



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.03.2021 13:59 Мск Бывший зампред правительства Прикамья получил условный срок
Ранее 12.02.2021 14:10 Мск Назначена предварительная дата оглашения приговора бывшему зампреду правительства Прикамья
Ранее 10.02.2021 11:50 Мск Бывшего зампреда правительства Прикамья края просят приговорить к условному сроку
Ранее 01.06.2020 14:25 Мск В Перми стартовал суд над бывшим зампредом правительства края: дело о покупке катеров
Ранее 13.04.2020 15:00 Мск Бывшему зампреду правительства Прикамья грозит срок за незаконное предпринимательство и покупку катеров без конкурса
Ранее 06.03.2020 09:25 Мск Бывший министр территориальной безопасности Прикамья получил вторую "уголовку"
Ранее 26.02.2019 15:30 Мск В Прикамье бывший вице-премьер подозревается в незаконном предпринимательстве

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети