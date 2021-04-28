Роман Кокшаров обжаловал приговор

Бывший первый заместитель председателя правительства Пермского края Роман Кокшаров обжаловал приговор Ленинского райсуда Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Рассмотрение жалобы назначено на 14 мая, говорится на сайте краевого суда.

Напомним, 16 марта Ленинский районный суд назначил наказание бывшему первому зампреду правительства Прикамья Роману Кокшарову в виде двух лет лишения свободы условно, штрафа в размере 200 тыс. руб. и запретил ему занимать руководящие должности в течение двух лет

Как установили следствие и суд, в 2017 году чиновник дал указание главе Гайнского района Прикамья объявить в муниципалитете режим ЧС без наличия оснований для этого. Указанное решение позволило организовать приобретение двух катеров за 18,4 млн руб. из средств регионального бюджета без проведения конкурсной процедуры.

Также в течение нескольких лет Роман Кокшаров участвовал в управлении строительной фирмой, которая получала контракты на выполнение ремонта дорог, реконструкцию стадиона и строительство школьной спортплощадки.