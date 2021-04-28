28 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Коллаж, Марат Хуснуллин, реновация (2020) | Фото: Накануне.RU

Песков не исключил, что регионы России могут объединяться

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что некоторые регионы России действительно можно объединить – как того хочет вице-премьер Марат Хуснуллин, но для этого нужна инициатива и воля жителей этих субъектов Федерации.

"Существуют разные экспертные точки зрения, в том числе и такая точка зрения, которую озвучил Хуснуллин", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос о планах властей по объединению регионов.  

Песков считает, что "во многих регионах, действительно, экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения". "Но здесь главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов", - добавил представитель президента.

Напомним, Хуснуллин накануне высказал мнение, что 85 регионов – слишком много для России, и их можно было бы объединить, чтобы выровнять бюджетную обеспеченность (другими словами, присоединить бедные регионы к богатым). Его высказывания были встречены критикой со стороны некоторых губернаторов, например, главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.

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Песков не исключил, что регионы России могут объединяться

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Теги: дмитрий песков, марат хуснуллин, объединение регионов



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