28 Апреля 2021
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Политика В России За рубежом
министр иностранных дел РФ (2018) | Фото:pikabu.ru

"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили": Лавров про обвинения Болгарии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров с иронией прокомментировал обвинения болгарской прокуратуры в адрес шести россиян. Их, как и в Чехии, подозревают в причастности ко взрывам на военных складах в период с 2011 по 2020 гг.

"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили. Но, судя по всему, к этому идет", - припомнил Лавров начало Первой мировой войны.

Также Лавров заметил, что "София, видимо, решила перещеголять чехов".

Ранее стало известно, что прокуратура Болгарии изучает возможную причастность шести россиян к взрывам на военных складах в этой стране в период с 2011 года, сообщают местные телеканалы. Речь идет о четырех взрывах на складах, где хранилось вооружение, предназначенное для Грузии.

Трое из этих шести россиян, имена которых не называются, уже подозреваются в покушении на отравление болгарского торговца оружием Эмиля Гебрева. Гебрев был отравлен в 2015 году неизвестным веществом, болгарские власти выдвигали предположение, что это был нервнопаралитический яд "Новичок".

Гебрев и схема с подрывом складов уже несколько недель активно раскручивается властями Чехии – они обвиняют российские спецслужбы в причастности к как минимум одному взрыву на складе в 2014 году, вооружение с которого должно было отправиться на Украину.

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"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили": Лавров про обвинения Болгарии

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Теги: сергей лавров, болгария, скандал, взрывы на складах



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