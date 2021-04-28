"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили": Лавров про обвинения Болгарии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров с иронией прокомментировал обвинения болгарской прокуратуры в адрес шести россиян. Их, как и в Чехии, подозревают в причастности ко взрывам на военных складах в период с 2011 по 2020 гг.

"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили. Но, судя по всему, к этому идет", - припомнил Лавров начало Первой мировой войны.

Также Лавров заметил, что "София, видимо, решила перещеголять чехов".

Ранее стало известно, что прокуратура Болгарии изучает возможную причастность шести россиян к взрывам на военных складах в этой стране в период с 2011 года, сообщают местные телеканалы. Речь идет о четырех взрывах на складах, где хранилось вооружение, предназначенное для Грузии.

Трое из этих шести россиян, имена которых не называются, уже подозреваются в покушении на отравление болгарского торговца оружием Эмиля Гебрева. Гебрев был отравлен в 2015 году неизвестным веществом, болгарские власти выдвигали предположение, что это был нервнопаралитический яд "Новичок".

Гебрев и схема с подрывом складов уже несколько недель активно раскручивается властями Чехии – они обвиняют российские спецслужбы в причастности к как минимум одному взрыву на складе в 2014 году, вооружение с которого должно было отправиться на Украину.