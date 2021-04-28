28 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
Александр Виноградов, глава Троицка (2015) | Фото: мэрия Троицка

СК завершил расследование уголовных дел в отношении главы Троицка и его заместителя

Завершено расследование уголовных дел в отношении главы Троицка Александра Виноградова и его заместителя Вадима Германа, обвиняемых в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, в декабре 2020 г. был задержан и заключен под стражу заместитель главы Троицка по городскому хозяйству Вадим Герман по обвинению в превышении должностных полномочий. Чиновник полностью признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение. В марте был задержан глава Троицка. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. 12 марта по решению суда он был заключен под стражу, но 23 марта Челябинский областной суд изменил меру пресечения Виноградову с содержания под стражей на домашний арест.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемые инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта.

В администрации города обвинение считают надуманным.

Уголовные дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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СК завершил расследование уголовных дел в отношении главы Троицка и его заместителя

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Теги: Александр Виноградов, глава Троицка, превышение полномочий, обвинение, уголовное дело



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