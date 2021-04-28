Югорский оленевод выступил в ООН, находясь в своём стойбище в Сургутском районе

Оленевод Степан Кечимов выступил в ООН, находясь в своём стойбище в Сургутском районе, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Губернатор Югры Наталья Комарова и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов во время рабочей поездки в Сургутский район на стойбище Степана Кечимова приняли участие в XX сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов "Обеспечение цифрового равенства для коренных малочисленных народов Севера". Представлен представит опыт Югры по обеспечению цифрового равенства для коренных малочисленных народов Севера на примере регионального проекта "IT-стойбище". За время реализации проекта на территориях традиционного природопользования установлено 26 точек доступа к сети "Интернет", к которым подключены 568 семей (2 тыс. 239 человек).

Также в ходе поездки губернатор приняла участие во всероссийском совещании "Коренные малочисленные народы: цифровое равенство, сильные институты, последствия пандемии COVID-19" Федерального агентства по делам национальностей. На повестке совещания были региональные практики преодоления цифрового неравенства коренных народов, работа в пандемию COVID-19. Баринов отметил, что в Югре, Якутии и на Ямале, в ряде других регионов обеспечены высокие стандарты по обеспечению прав коренных народов. По его словам, реализуемые практики требуют оценки, адаптации и тиражирования, где это возможно.

"Россия является территорией исконного проживания 47 таких народов на территории 28 регионов. Образ жизни, способы самообеспечения и расселения, промышленное развитие ставят их системы жизнеобеспечения в более уязвимое положение по сравнению с окружающим большинством. Особенно это затрагивает сообщества, ведущие традиционный образ жизни, проживающие на межселенных и труднодоступных территориях", - сказал Баринов.

В период пандемии COVID-19 десятки тысяч людей, ведущих традиционный образ жизни, столкнулись с нарушением привычного цикла жизнеобеспечения.

"Решить эти вопросы только в рамках механизмов реализации федерального закона "О связи" и региональных программ цифровизации нельзя. Требуется акцентировать на это и иные отраслевые программы. Эффективны адресные управленческие инициативы по примеру регионального проекта "IT – стойбище" в Югре", - сказал Баринов.

Комарова отметила, что во время пандемии коронавирусной инфекции для югорчан из числа коренных народов созданы адресные меры поддержки.

"Развитие коренных народов – предмет особого внимания правительства округа. В регионе создана система управления этими вопросами, ориентированная на участие коренных народов в формировании, принятии и реализации важных решений. Отмечу, очагов заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в местах традиционного проживания коренных народов не допущено. Организована вакцинация", - сказала губернатор.

Для обеспечения цифрового равенства в 2018 году правительством автономного округа разработан проект "IT-Стойбище". Первый экспериментальный комплект оборудования спутниковой связи для доступа к интернету был установлен на стойбище оленевода Василия Пяка в Белоярском районе. Жители стойбища прошли курсы цифровой грамотности, научились пользоваться цифровыми услугами и сервисами, общаться с родными через видеосвязь. Партнерами проекта выступают общественная организация "Спасение Югры" и крупнейшие нефтегазодобывающие компании: "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Лукойл"", - добавила глава региона.

Интернет дал старт новому проекту "Стойбищная школа – сад".

"13 семей коренных жителей получают образовательные услуги в дистанционной форме. Для жителей стойбищ стали доступны основные культурно-образовательные ресурсы: литературная карта Югры, электронная библиотека, депозитарий, - сказала губернатор. – Сегодня мы с Игорем Вячеславовичем в гостях у оленевода Степана Кечимова. На его стойбище теперь есть интернет. Он может общаться с вами и всем миром. Здесь же дети Степана, дети семьи Ермаковых готовятся к школе, учатся".

Отметим, депутат окружной думы Александр Новьюхов выступил с докладом на 20-ой сессии форума, сообщили Накануне.RU в окружном парламенте. От округа на форум было заявлено пять докладов.

В ходе диалога "Мир, правосудие, сильные институты и участие коренных народов в принятии решений" Александр Новьюхов отметил имеющиеся в Югре наработки по заявленной теме. В думе Югры есть три представителя коренных народов, действует специальный коллегиальный орган – Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера, ключевым механизмом обеспечения взаимодействия коренных жителей и органов власти является общественный Совет представителей коренных народов Севера при Правительстве автономного округа.

"Коренные жители не являются сторонними наблюдателями общественной и политической жизни региона. Они работают в 25 общественных советах при органах власти различного уровня, избираются депутатами представительных органов и главами поселений, становятся членами Общественной палаты", – уточнил первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов.