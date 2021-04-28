28 Апреля 2021
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Общество За рубежом
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Страны ЕС, применяющие "Спутник V", в два раза результативнее борются с COVID-19 - производитель

Производители вакцины "Спутник V" считают, что страны, применяющие российский препарат, в два раза результативнее борются с коронавирусом.

В официальном Telegram-канале вакцины приводятся данные Our World in Data за 26 апреля, согласно которым в Сербии процент полностью вакцинированного населения составляет 19,1, в Венгрии – 16,1%. Это значительно больше, чем у других 15 крупнейших по размеру населения стран Евросоюза.

В целом по ЕС уровень полной вакцинации составляет 7,8%, большинство стран разрешило использование 3 или 4 вакцин. В Венгрии и Сербии разрешены соответственно 5 и 4 вакцин, среди которых есть и "Спутник V".

"Страны, которые достаточно независимы, чтобы приобретать не только западные, но и российские и китайские вакцины, лучше справляются с пандемией", - говорится в сообщении производителей вакцины.

Основной вакциной в ЕС считается британско-шведский препарат от AstraZeneca. Правда, производитель не справляется с удовлетворением спроса и срывает сроки поставки, поэтому уже через месяц, 26 мая, суд в Брюсселе будет рассматривать претензии Еврокомиссии к фармкомпании.

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Страны ЕС, применяющие "Спутник V", в два раза результативнее борются с COVID-19 - производитель

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Теги: спутник v, ес, вакцинация, борьба с эпидемией



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