В Красноярске нашли 8-летнего мальчика, пропавшего накануне: его похитил мужчина

Следствие переквалифицирует уголовное дело, возбужденное накануне из-за пропажи в Красноярске 8-летнего мальчика. Его искали всем городом, участвовали не только силовики, но и волонтеры.

После сообщения о пропаже ребенка Следственный комитет традиционно для таких ситуаций возбудил дело по статье 105 УК РФ (убийство). Но мальчика удалось найти живым. Помощь оказали волонтеры и неравнодушные горожане, сообщившие очень важные для следствия обстоятельства.

"Удалось установить личность мужчины, с которым ушел мальчик, и заброшенный дом в центре Красноярска, в котором он прятал ребенка", - сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, 43-летний мужчина на протяжении нескольких недель предлагал ребенку совместное проживание. Злоумышленник привез его в заброшенный дом в центре города, где незаконно удерживал и совершил в отношении школьника преступление.

Следователи собираются в ближайшее время допросить подозреваемого и ребенка.