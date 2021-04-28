28 Апреля 2021
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Происшествия Сибирский ФО
педофил, мальчик, рука (2016) | Фото: inforeactor.ru

В Красноярске нашли 8-летнего мальчика, пропавшего накануне: его похитил мужчина

Следствие переквалифицирует уголовное дело, возбужденное накануне из-за пропажи в Красноярске 8-летнего мальчика. Его искали всем городом, участвовали не только силовики, но и волонтеры.

После сообщения о пропаже ребенка Следственный комитет традиционно для таких ситуаций возбудил дело по статье 105 УК РФ (убийство). Но мальчика удалось найти живым. Помощь оказали волонтеры и неравнодушные горожане, сообщившие очень важные для следствия обстоятельства.

"Удалось установить личность мужчины, с которым ушел мальчик, и  заброшенный дом в центре Красноярска, в котором он  прятал ребенка", - сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, 43-летний  мужчина на протяжении нескольких недель предлагал  ребенку совместное проживание. Злоумышленник привез его в заброшенный дом в центре города, где незаконно удерживал и совершил в отношении школьника преступление.

Следователи собираются в ближайшее время допросить подозреваемого и ребенка.

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В Красноярске нашли 8-летнего мальчика, пропавшего накануне: его похитил мужчина

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Теги: похищение, ребенок, красноярск, педофил



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