ОАО "ВНИИ Галургии" стало победителем чемпионата мира по строительству в номинации "Информационное моделирование и дизайн"

28 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Пермский край
чемпионат мира по строительству (2021) | Фото: pro-wcc.ru

ОАО "ВНИИ Галургии" стало победителем чемпионата мира по строительству в номинации "Информационное моделирование и дизайн"

Команда ОАО «ВНИИ Галургии» - ведущего российского научно-исследовательского и проектного института инноваций в области горно-химического сырья заняла первое место в категории «Информационное моделирование и проектирование» на первом чемпионате мира по строительству, передает корреспондент Накануне.RU. Команда ОАО «ВНИИ Галургий» также получила специальный приз от российского отделения Building Smart «За лучшее практическое применение подхода openBIM (Building Information Modeling)». Отметим, что институт тесно сотрудничает с ПАО "Уралкалий" по ряду проектов.

Первый чемпионат мира по строительству прошел в Сочи. Его организаторами выступили Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Среди приглашенных на мероприятие были представители промышленных строительных компаний, государственных учреждений и более широкого профессионального сообщества. На площадке Чемпионата прошли корпоративные выставки партнерских организаций.

В мероприятии участвовали специалисты отрасли из России, Египта, Турции, Казахстана и Беларуси. В финале чемпионата состязались в 19 различных индивидуальных и командных номинациях. Команды были сформированы из сотрудников 17 компаний, участвующих в крупных инфраструктурных проектах по всему миру.

Генеральный директор ПАО "Уралкалий" Виталий Лаук также является председателем правления ОАО «ВНИИ Галургии». Виталий Лаук отметил: "Инновации необходимы для непрерывного развития как горнодобывающей промышленности, так и производства калийных удобрений. «Уралкалий» продолжает успешно работать в тандеме с ОАО «ВНИИ Галургии» над реализацией крупных инновационных проектов, некоторые из которых являются уникальными для отрасли удобрений".

Генеральный директор ООО "ВНИИ Галургии" Дмитрий Шкурацкий считает ,что чемпионат стал отличной площадкой для демонстрации достижений и профессиональных возможностей строительной отрасли. "Нам очень приятно, что наша команда получила такую ​​высокую оценку экспертной комиссии за свою работу. У нас работают талантливые профессионалы, обладающие уникальными знаниями и опытом, которые мы применяем на практике, работая с Уралкалием - одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений", - подчеркнул Шкурацкий.

команда, уралкалий, минстрой(2021)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Краткая справка. ОАО «ВНИИ Галургии» - ведущий российский научно-исследовательский и проектный институт по проведению изысканий и разработке инновационных технологий добычи и переработки горно-химического сырья. Штаб-квартира компании находится в Перми, есть офисы в Санкт-Петербурге и Березниках. Институт выполняет серию исследований по вопросам безопасности добычи калийных солей, а также детальное изучение геологии, гидрогеологии и гидрологии Верхнекамского калийно-магниевого месторождения. Организация также занимается исследованиями по интенсификации переработки калийных и карналлитовых руд, энергосберегающим процессам, разработке новых флотационных химикатов и переработке комплексных калийных руд. ВНИИ Галургий также изучает процессы, которые могут улучшить качество калийных удобрений, чтобы соответствовать все более жестким требованиям, предъявляемым мировым рынком.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ОАО "ВНИИ Галургии" стало победителем чемпионата мира по строительству в номинации "Информационное моделирование и дизайн"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: уралкалий, виталий лаук, внии галургии, чемпионат мира по строительству



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети