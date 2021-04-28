ОАО "ВНИИ Галургии" стало победителем чемпионата мира по строительству в номинации "Информационное моделирование и дизайн"

Команда ОАО «ВНИИ Галургии» - ведущего российского научно-исследовательского и проектного института инноваций в области горно-химического сырья заняла первое место в категории «Информационное моделирование и проектирование» на первом чемпионате мира по строительству, передает корреспондент Накануне.RU. Команда ОАО «ВНИИ Галургий» также получила специальный приз от российского отделения Building Smart «За лучшее практическое применение подхода openBIM (Building Information Modeling)». Отметим, что институт тесно сотрудничает с ПАО "Уралкалий" по ряду проектов.

Первый чемпионат мира по строительству прошел в Сочи. Его организаторами выступили Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Среди приглашенных на мероприятие были представители промышленных строительных компаний, государственных учреждений и более широкого профессионального сообщества. На площадке Чемпионата прошли корпоративные выставки партнерских организаций.

В мероприятии участвовали специалисты отрасли из России, Египта, Турции, Казахстана и Беларуси. В финале чемпионата состязались в 19 различных индивидуальных и командных номинациях. Команды были сформированы из сотрудников 17 компаний, участвующих в крупных инфраструктурных проектах по всему миру.

Генеральный директор ПАО "Уралкалий" Виталий Лаук также является председателем правления ОАО «ВНИИ Галургии». Виталий Лаук отметил: "Инновации необходимы для непрерывного развития как горнодобывающей промышленности, так и производства калийных удобрений. «Уралкалий» продолжает успешно работать в тандеме с ОАО «ВНИИ Галургии» над реализацией крупных инновационных проектов, некоторые из которых являются уникальными для отрасли удобрений".

Генеральный директор ООО "ВНИИ Галургии" Дмитрий Шкурацкий считает ,что чемпионат стал отличной площадкой для демонстрации достижений и профессиональных возможностей строительной отрасли. "Нам очень приятно, что наша команда получила такую ​​высокую оценку экспертной комиссии за свою работу. У нас работают талантливые профессионалы, обладающие уникальными знаниями и опытом, которые мы применяем на практике, работая с Уралкалием - одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений", - подчеркнул Шкурацкий.

Краткая справка. ОАО «ВНИИ Галургии» - ведущий российский научно-исследовательский и проектный институт по проведению изысканий и разработке инновационных технологий добычи и переработки горно-химического сырья. Штаб-квартира компании находится в Перми, есть офисы в Санкт-Петербурге и Березниках. Институт выполняет серию исследований по вопросам безопасности добычи калийных солей, а также детальное изучение геологии, гидрогеологии и гидрологии Верхнекамского калийно-магниевого месторождения. Организация также занимается исследованиями по интенсификации переработки калийных и карналлитовых руд, энергосберегающим процессам, разработке новых флотационных химикатов и переработке комплексных калийных руд. ВНИИ Галургий также изучает процессы, которые могут улучшить качество калийных удобрений, чтобы соответствовать все более жестким требованиям, предъявляемым мировым рынком.