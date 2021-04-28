СМИ: полиция проверит на подлинность медсправку журналиста Алексея Пивоварова

Полиция проверяет медицинскую справку журналиста Алексея Пивоварова, предоставленную для получения лицензии на оружие, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Материалы для начала проверки предоставила Росгвардия, которая ведает выдачей лицензий.

"Вчера из Росгвардии в полицию поступил материал проверки по факту того, что Алексей Пивоваров предоставил подложные медицинские справки для получения лицензии на приобретение оружия", - сообщил инсайдер. Другой источник назвал справку журналиста поддельной и сообщил, что из-за нее лицензия Пивоварова была аннулирована.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что если информация о подделке подтвердится, то Пивоварову может грозить уголовное дело.

Алексей Пивоваров много лет работал на НТВ, сейчас его главный проект – YouTube-канал "Редакция" с документальными фильмами, интервью и новостными выпусками.