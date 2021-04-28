Первомай в Перми отпразднуют в режиме онлайн

В Перми из-за коронавирусных ограничений 1 мая отпразднуют в режиме онлайн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Творческие коллективы и артисты муниципального учреждения культуры "ПермьКонцерт" в рамках праздничного мероприятия "Музыка нашей весны" исполнят вокальные и танцевальные номера. Концерт покажут в эфире телеканала "ВЕТТА" - с 17.00 до 18.30.

В концерте принимают участие творческие коллективы и артисты муниципального учреждения культуры "ПермьКонцерт": ансамбли "Воскресение", "Ярмарка", "Ромэн", "БА-БА-ТУ", а также Владимир Печенкин, Мария Савостина, Андрей Киряков, Игорь Федотов, Сергей Коновалов, Егор Савостин.

Также на разных площадках пройдут мероприятия, посвященные празднику. Во Дворце культуры им. Солдатова пройдет праздничный концерт, а Дворец культуры "Урал" представит выставку детского рисунка "Голубь мира".