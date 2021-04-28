Александр Петров предложил отправить вице-премьера Хуснуллина в отставку

Депутат Государственной думы от Свердловской области Александр Петров предложил отстранить от деятельности зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина. По его словам, Хуснуллин не справляется со своими обязанностями, раз "не хочет заниматься Еврейской автономной областью". Данное заявление от вице-премьера прозвучало вчера на круглом столе в контексте присоединения области к другому региону.

"Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат", - цитирует Хуснуллинова Петров у себя в Facebook. – Хочу ответить Марату Шакирзяновичу вот что…. Когда государственный чиновник говорит о том, что ему жаль времени, и отдельный регион мешает ему работать, а такой регион как Еврейская автономная область на территории РФ не нужен – это чиновник, который не понимает сути государственной работы. Такие люди должны уходить в отставку. Это значит он не превратился в человека, болеющего за развитие региона, не понимающий его геополитического значения. А значит, не болеющий за целостное развитие государства.Я предлагают Марату Хуснуллину уйти в отставку. Такой человек на государственной службе работать не должен".

Напомним, что Александр Петров на этой неделе заявился на праймериз "Единой России" именно от Еврейской автономной области.