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Политика За рубежом
(2016) | Фото:

Прокуратура Болгарии подозревает россиян в причастности ко взрывам на военных складах

Прокуратура Болгарии изучает возможную причастность шести россиян к взрывам на военных складах в этой стране в период с 2011 года, сообщают местные телеканалы. Речь идет о четырех взрывах на складах, где хранилось вооружение, предназначенное для Грузии.

Трое из этих шести россиян, имена которых не называются, уже подозреваются в покушении на отравление болгарского торговца оружием Эмиля Гебрева. Гебрев был отравлен в 2015 году неизвестным веществом, болгарские власти выдвигали предположение, что это был нервнопаралитический яд "Новичок".

Гебрев и схема с подрывом складов уже несколько недель активно раскручивается властями Чехии – они обвиняют российские спецслужбы в причастности к как минимум одному взрыву в 2014 году, вооружение с которого должно было отправиться на Украину.

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Прокуратура Болгарии подозревает россиян в причастности ко взрывам на военных складах

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Теги: болгария, взрыв на складе, чехия, спецслужбы, эмиль гебрев



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