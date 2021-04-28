28 Апреля 2021
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Коллаж, Алексей Орлов, мэрия Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Единогласно. Мэр Екатеринбурга избран президентом Ассоциации "Города Урала"

Сегодня, 28 апреля, координационный совет Ассоциации "Города Урала" избрал президентом организации главу Екатеринбурга Алексея Орлова.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, решение было принято единогласно. Орлов поблагодарил коллег за оказанное ему высокое доверие и теплые слова.

"Для меня это честь и большая ответственность. Решения, которые мы обсуждаем и принимаем с вами, максимально приближены к людям и их чаяниям. Уверен, что конструктивному диалогу по всем вопросам повестки будет способствовать и выбранная площадка – администрация города Екатеринбурга", - отметил мэр.

Межрегиональная Ассоциация "Города Урала" была образована 10 июля 1997 года на общем собрании руководителей органов местного самоуправления 20 муниципалитетов Урала и Северо-Западной Сибири. В настоящее время в состав Ассоциации входит 34 муниципальных образования из 10 субъектов России.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Алексей Орлов был избран членом совета Свердловского Союза промышленников и предпринимателей.

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Единогласно. Мэр Екатеринбурга избран президентом Ассоциации "Города Урала"

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Теги: Орлов, Города Урала, президент



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