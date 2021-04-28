В РПЦ надеются, что ограничений для посещения храмов на Пасху не будет

В Русской православной церкви не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху, как это было в прошлом году, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Московской патриархии.

"Для ограничения доступа в храмы желающих помолиться за пасхальными богослужениями в настоящий момент оснований нет. В храм Христа Спасителя, по сложившейся многолетней практике, допуск будет осуществляться по приглашениям", - сообщил источник. При этом в храмах РПЦ в пасхальную ночь и последующие праздничные дни будут действовать общепринятые профилактические меры, в том числе и масочный режим.

В этом году Пасха, отмечаемая прихожанами РПЦ, выпала на 2 мая и совпала с продолжительными майскими праздниками.

Митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Православие и мир" был не столь категоричен, как анонимный источник – он лишь выразил надежду, что "в большинстве городов и других населенных пунктов Российской Федерации не будет тех ограничений, которые были в прошлом году, и все православные верующие, кто пожелают, смогут встретить Пасху именно в храме, а не только у экранов телевизоров или компьютеров".

Тем не менее, он предостерег пожилых людей от походов в храм – для них и других православных, которые должны будут остаться дома, организуют трансляции праздничных богослужений.

"Даже небольшие храмы в период пандемии коронавируса наладили трансляцию богослужений для своих прихожан, поэтому такая возможность сегодня имеется. Но все-таки, конечно, подлинно христианский праздник — это когда человек приходит в храм, причащается Святых Христовых Таин и соединяется со Христом. Я очень надеюсь, что все наши православные верующие будут иметь эту возможность в Страстную седмицу и на Пасху", - заключил митрополит.