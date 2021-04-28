В Свердловской области продлили срок выдвижения на праймериз "Единой России"

В свердловском отделении партии "Единая Россия" было принято решение продлить срок подачи документов на праймериз до 14 мая. Инициатором предложения выступил секретарь местного отделения партии Виктор Шептий.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального исполнительного комитета партии Максим Бестфатер, в областной оргкомитет поступило 376 заявлений от участников предварительного голосования, 105 из которых были подали с 26 по 28 мая. Таким образом, сроки выдвижения на праймериз были продлены с целью дать возможность всем желающим принять в нем участие.

Напомним, что прием документов для регистрации участников предварительного голосования "ЕР" должен был продлиться до 29 апреля. Вчера Оргкомитет праймериз партии опроверг информацию о принуждении родителей воспитанников уральских детских садов участвовать в предварительном голосовании "ЕР".