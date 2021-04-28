Суд оставил в силе приговор Тефтелеву

Седьмой кассационный суд оставил без изменения по существу приговор экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву.

Адвокаты просили смягчить наказание экс-чиновнику, учесть состояние здоровья осужденного, совершение преступление впервые, раскаяние, признание вины и назначить ему денежный штраф. Защитники указали на то, что Тефтелев принял меры для заглаживания вреда от преступления - сумма взятки была возвращена добровольно, оплачен штраф.

Сторона защиты в судебном заседании заявила ходатайство о приобщении к делу документов об оплате штрафа в размере 37,5 млн рублей, который был назначен Тефтелеву.

Евгений Тефтелев в своем выступлении заявил, что рассказывается в совершенном преступлении.

«Сожалею, постарался искупить вину и прошу рассмотреть возможность смягчения мне приговора», - подчеркнул он.

Прокурор просил оставить кассационную жалобу и представление без удовлетворения, а судебное решение без изменения.

Суд Оставил без удовлетворение кассационное представление прокурора и жалобу адвокатов.

Напомним, 28 октября Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Тефтелев был взят под стражу в зале суда. По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и еще один сотрудник мэрии Евгений Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска. 23 декабря Челябинский областной суд оставил без изменения по существу приговор экс-главе города. В марте стало известно, что экс-градоначальник выплатил штраф.