28 Апреля 2021
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Политика Свердловская область
Александр Коркин (2020) | Фото: vk.com/Александр Коркин

Александр Коркин покинул партию ЛДПР

Депутат законодательного собрания Свердловской области от ЛДПР Александр Коркин покинул региональное отделение партии ЛДПР. Об этом Накануне.RU сообщил сам депутат.

"Принял такое решение, потому что не вижу больше перспективы. Взгляды на жизнь меняются, а мы становимся мудрее", - рассказал Коркин.

Решение об уходе депутат обдумывал в течение месяца и сегодня координатор подписал заявление об уходе. О дальнейших планах Коркин пока решил не рассказывать, отметив, что "всему свое время".

Напомним, что в конце марта председатель комиссии заксобрания Свердловской области по символам региона и заместитель председателя комитета ЗакСО Михаил Зубарев также покинул ЛДПР после 10 лет работы. По его словам, уход из партии вызван решением двигаться дальше, при этом депутат не намеревается переходить в другие партии или на какие-то должности.

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Александр Коркин покинул партию ЛДПР

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Теги: Коркин, ЛДПР, уход



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