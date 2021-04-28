Житель Екатеринбурга притащил к пункту полиции найденный в лесу арсенал оружия

В Екатеринбурге возле участкового пункта полиции лежал целый арсенал оружия. На место пришлось вызывать саперов.

Все случилось сегодня на улице Вонсовского. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, арсенал, о котором идет речь, не был боевым. По его словам, обнаружил находку 53-летний гражданин по фамилии Шарапов, проживающий на улице Чкалова. Он и принес оружие к пункту полиции.

"Это индивидуальный предприниматель, занимающийся коллекционированием монет и других старинных предметов. Врачи рекомендовали ему чаще гулять на свежем воздухе в лесу: этим советом мужчина воспользовался, но в лесопарковой зоне гулял не просто так, а с металлоискателем. При помощи этого прибора он и нашел схрон с подозрительными предметами. Все они были покрыты коррозией и находились в цинковом ящике, спрятанном под слоем земли", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, в тайнике хранились два учебных корпуса от ручной противопехотной гранаты Ф-1, более известной как "лимонка", учебный выстрел от ручного противотанкового гранатомета, более 100 патронов от автомата и пулемета Калашникова калибра 7,62 мм и автоматный магазин.

"Находку обследовали и изъяли специалисты по взрывным устройствам с предприятия "Урал-Вымпел". Найденное сотрудники полиции отправили на экспертизу", - заключил Валерий Горелых.