Житель Екатеринбурга притащил к пункту полиции найденный в лесу арсенал оружия

28 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга притащил к пункту полиции найденный в лесу арсенал оружия

В Екатеринбурге возле участкового пункта полиции лежал целый арсенал оружия. На место пришлось вызывать саперов.
Читайте также:

Все случилось сегодня на улице Вонсовского. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, арсенал, о котором идет речь, не был боевым. По его словам, обнаружил находку 53-летний гражданин по фамилии Шарапов, проживающий на улице Чкалова. Он и принес оружие к пункту полиции.

"Это индивидуальный предприниматель, занимающийся коллекционированием монет и других старинных предметов. Врачи рекомендовали ему чаще гулять на свежем воздухе в лесу: этим советом мужчина воспользовался, но в лесопарковой зоне гулял не просто так, а с металлоискателем. При помощи этого прибора он и нашел схрон с подозрительными предметами. Все они были покрыты коррозией и находились в цинковом ящике, спрятанном под слоем земли", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, в тайнике хранились два учебных корпуса от ручной противопехотной гранаты Ф-1, более известной как "лимонка", учебный выстрел от ручного противотанкового гранатомета, более 100 патронов от автомата и пулемета Калашникова калибра 7,62 мм и автоматный магазин.

"Находку обследовали и изъяли специалисты по взрывным устройствам с предприятия "Урал-Вымпел". Найденное сотрудники полиции отправили на экспертизу", - заключил Валерий Горелых.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Житель Екатеринбурга притащил к пункту полиции найденный в лесу арсенал оружия

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: оружие, полиция, арсенал, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети