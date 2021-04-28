28 Апреля 2021
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Экономика Москва
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

Строительный сектор так и не оправился после убытков от Олимпиады в Сочи – Дерипаска

Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал новость о том, что почти в 40% российских городов с населением более 500 тыс. человек исчерпала себя программа льготной ипотеки на новостройки. Речь идет о том, что экономии больше нет из-за роста цен на жилье. За ипотеку средней семье-кредитору приходится отдавать уже не 26%, а 28% от общего дохода.

"И это лишь на первый взгляд кажется не такой уж и большой разницей, - пишет основатель "Русала" и En+. - Для реальных семей, живущих от зарплаты до зарплаты и бюджет которых распланирован до копейки, это ощутимый рост, учитывая, что зарплаты не растут".

Дерипаска считает, что "нужно развивать строительный сектор, который так и не оправился после убытков, понесенных при строительстве Олимпиады в Сочи".

"Города должны обеспечить застройщиков доступной землей с инфраструктурой, в том числе — с социальной. Это сейчас единственный действенный способ решить жилищную проблему, не поднимая цены на квартиры", - полагает бизнесмен.

Ранее он предлагал правительству ввести в Сибири "сибирскую ипотеку" под 4% - по аналогии с дальневосточной.

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Строительный сектор так и не оправился после убытков от Олимпиады в Сочи – Дерипаска

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Теги: олег дерипаска, строительный сектор, льготная ипотека



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