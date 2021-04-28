Себестоимость производства молока в России выросла за год на 18% - Союзмолоко

28 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Магазин &quot;Гипербола&quot; на ул. Высоцкого, 5 (2019) | Фото: Накануне.RU

Себестоимость производства молока в России выросла за год на 18% - Союзмолоко

Себестоимость производства молока в России сохраняется на очень высоком уровне – за год она выросла на 18,2% (март 2021 к марту 2020). Таковы данные аналитического центра Национального союза производителей молока. Участники рынка объясняют это ростом затрат.

Эксперты отмечают, что в начале года снижение себестоимости носит сезонный характер, и сейчас как раз можно видеть данный эффект.

"Но продолжающееся повышение цен на дизельное топливо и минеральные удобрения, сохранение в ряде регионов России тенденции к повышению цен на высокоэнергетические корма и комбикорма, усиление инфляции, повышение стоимости привлекаемых трудовых ресурсов – все эти факторы не позволяют сельхозтоваропроизводителям снижать операционную себестоимость производства молока", - говорится в сообщении Союзмолока.

В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока в марте 2021 г. оставалась, по предварительным данным, на 33,6% выше, в январе 2021 г., по уточненным данным, – на 37,0% выше, в феврале – на 34,3% выше.

Драйверами роста в последние годы молочники называют стоимость корма, зарплаты, девальвацию рубля, электроэнергию, дизтопливо и общую инфляцию.  

"Все обозначенные факторы способствовали выведению себестоимости производства молока на новый высокий уровень, который для многих хозяйств оказывается неприемлемым, в связи с чем принимаются решения либо о сокращении поголовья КРС и переориентации деятельности, например, на растениеводство, либо о трансформации рационов с целью их удешевления, что влечет снижение молочной продуктивности и объемов производства молока. Обозначенные явления не носят массового характера, но могут рассматриваться в качестве сигналов рынка об ухудшении экономического состояния производителей молока", - добавляют эксперты.

В то же время, как указывают специалисты союза, средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 года по март 2021 г. выросли только на 6%, а годовой темп роста сопоставимых цен составил около 3% (март 2021 г. к марту 2020 г.). Тем не менее, по данным Росстата, в марте 2021 г. цена товарного молока составила 27,4 руб./кг без НДС (3,4% жир, 3,0% белок), что соответствует историческому максимуму для этого месяца. До этого наибольшее значение уровня цены в марте было достигнуто в 2020 г., когда средняя цена на сырое молоко составила 26,4 руб./кг.

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Себестоимость производства молока в России выросла за год на 18% - Союзмолоко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: себестоимость, молоко, производство, курс рубля, инфляция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети