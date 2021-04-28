Себестоимость производства молока в России выросла за год на 18% - Союзмолоко

Себестоимость производства молока в России сохраняется на очень высоком уровне – за год она выросла на 18,2% (март 2021 к марту 2020). Таковы данные аналитического центра Национального союза производителей молока. Участники рынка объясняют это ростом затрат.

Эксперты отмечают, что в начале года снижение себестоимости носит сезонный характер, и сейчас как раз можно видеть данный эффект.

"Но продолжающееся повышение цен на дизельное топливо и минеральные удобрения, сохранение в ряде регионов России тенденции к повышению цен на высокоэнергетические корма и комбикорма, усиление инфляции, повышение стоимости привлекаемых трудовых ресурсов – все эти факторы не позволяют сельхозтоваропроизводителям снижать операционную себестоимость производства молока", - говорится в сообщении Союзмолока.

В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока в марте 2021 г. оставалась, по предварительным данным, на 33,6% выше, в январе 2021 г., по уточненным данным, – на 37,0% выше, в феврале – на 34,3% выше.

Драйверами роста в последние годы молочники называют стоимость корма, зарплаты, девальвацию рубля, электроэнергию, дизтопливо и общую инфляцию.

"Все обозначенные факторы способствовали выведению себестоимости производства молока на новый высокий уровень, который для многих хозяйств оказывается неприемлемым, в связи с чем принимаются решения либо о сокращении поголовья КРС и переориентации деятельности, например, на растениеводство, либо о трансформации рационов с целью их удешевления, что влечет снижение молочной продуктивности и объемов производства молока. Обозначенные явления не носят массового характера, но могут рассматриваться в качестве сигналов рынка об ухудшении экономического состояния производителей молока", - добавляют эксперты.

В то же время, как указывают специалисты союза, средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 года по март 2021 г. выросли только на 6%, а годовой темп роста сопоставимых цен составил около 3% (март 2021 г. к марту 2020 г.). Тем не менее, по данным Росстата, в марте 2021 г. цена товарного молока составила 27,4 руб./кг без НДС (3,4% жир, 3,0% белок), что соответствует историческому максимуму для этого месяца. До этого наибольшее значение уровня цены в марте было достигнуто в 2020 г., когда средняя цена на сырое молоко составила 26,4 руб./кг.