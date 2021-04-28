Ural Music Night раскрыли еще две площадки фестиваля

Организаторы Ural Music Night анонсировали две новые площадки фестиваля для выступления музыкантов в Екатеринбурге. Ими стали сцена ТЮЗа "Изумрудный город" и ККТ "Космос" – "Музыка народов России".

На первой сцене выступят: группа "ИзумRUд" (коллектив Свердловского Академического театра музыкальной комедии), московский ансамбль Hodíla ízba (победители фестиваля New/Open Showcase Festival 2021), архангельский коллектив "Неизвестный Композитор", армянский коллектив — MVF Band и джазовое cупер-трио — Kle2Go.

Площадку у "Космоса" займут: народный цыганский ансамбль "Нэвэ Рома" ("Новые цыгане"), Удмуртский Государственный театр фольклорной песни и танца "Айкай", ансамбль казачьей песни "Лазоревый цветок" и государственный ансамбль танца "Вайнах".

Напомним, что всего в Екатеринбурге в "Ночь музыки" (25 июня) запланировано выступление порядка 400 музыкантов на 100 сценах. Среди них площадка "The Beatles" на ул. Горького, 8, где собираются выступить группы Billy's Band (Санкт-Петербург) и Zebra Band, в состав которой входят гитарист "Земфиры" Владимир Корниенко и финалистка пятого сезона "Голос" Ксения Коробкова с репертуаром "Abbey Road".

"Пушкин андеграунд" в "Доме писателя" на ул. Пушкина, 12 станет площадкой рока для "А.В. И.А.", "Т.Э.Т.", "НАМБАТУ" и "ЛЮБИ МАЙ". Бардовские песни ожидаются на сцене "Альянс Stage" в Литературном квартале, где выступят "Необарды", Тимур Шаов и Игорь Растеряев. Последней из известных на данный момент сцен станет площадка стройотрядовской песни на эстраде Камерного театра, ул. Пролетарская, 18.

В качестве хедлайнеров в этом году ожидаются группа "Каста" (парк Маяковского) и Вадим Самойлов (Главпочтамт).

Ранее оргкомитет Ural Music Night объявил о рекордном количестве заявок от музыкантов на участие в фестивале. Так, по сравнению с показателями прошлого года в 1,3 тыс. заявок, в этом году на уральских сценах собиралось выступить 2 тыс. 268 артистов и музыкальных коллективов или 7 тыс. 364 человек. По словам организаторов, если бы все музыканты выступили подряд на одной сцене, хотя бы по 20 минут, концерт продлился бы больше месяца.