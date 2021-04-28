Зеленский хочет провести переговоры с Путиным в Ватикане

Владимир Зеленский передумал: он хочет провести встречу с Путиным не на Донбассе, куда сам же и приглашал, а в Ватикане.

В интервью итальянской газете La Repubblica украинский президент заявил: "Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Папа Римский по своему призванию является пророком мира".

Зеленский добавил, что желает обсудить с Путиным вопрос мира на Донбассе. При этом ранее сам российский президент заявлял, что ни ситуация на Донбассе, ни Крым не могут быть предметом его переговоров с Зеленским – только двусторонние отношения Москвы и Киева.

Источник РИА Новости сообщил, что Ватикан не сможет отказать, если Украина и Россия попросят о переговорах на его территории.

Идею Зеленского прокомментировала зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская. "Сколько же тайн несет в себе Ватикан … вот и сейчас. Президент Зеленский предложил провести встречу с нашим президентом именно в Ватикане. Хочется верить, что в таком месте будут приняты исключительно добрые и миролюбивые решения!".