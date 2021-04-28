Зеленский хочет провести переговоры с Путиным в Ватикане

28 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский хочет провести переговоры с Путиным в Ватикане

Владимир Зеленский передумал: он хочет провести встречу с Путиным не на Донбассе, куда сам же и приглашал, а в Ватикане.
Читайте также:

В интервью итальянской газете La Repubblica украинский президент заявил: "Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Папа Римский по своему призванию является пророком мира".

Зеленский добавил, что желает обсудить с Путиным вопрос мира на Донбассе. При этом ранее сам российский президент заявлял, что ни ситуация на Донбассе, ни Крым не могут быть предметом его переговоров с Зеленским – только двусторонние отношения Москвы и Киева.

Источник РИА Новости сообщил, что Ватикан не сможет отказать, если Украина и Россия попросят о переговорах на его территории.

Идею Зеленского прокомментировала зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская. "Сколько же тайн несет в себе Ватикан … вот и сейчас. Президент Зеленский предложил провести встречу с нашим президентом именно в Ватикане. Хочется верить, что в таком месте будут приняты исключительно добрые и миролюбивые решения!".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зеленский хочет провести переговоры с Путиным в Ватикане

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир зеленский, владимир путин, переговоры, ватикан, донбасс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.04.2021 14:31 Мск Зеленский о переговорах с Путиным: "Всё идет к тому, что эта встреча состоится"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети