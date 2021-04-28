Студентов ТюмГУ "поймали" на симпатиях к Гитлеру

В Тюменском государственном университете, судя по результатам опроса, большой процент обучающихся симпатизируют Гитлеру, об этом сообщает telegram-канал известного журналиста Павла Пряникова "Толкователь" со ссылкой на результаты исследования политических установок студентов в ТюмГУ ("Государственная молодежная политика: национальные проекты 2019-2024 гг. в социальном развитии молодежи", материалы Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 20-21 апреля 2020 года. Страница - 317).

"При ответе на вопрос о наиболее значимых политических деятелях на первом месте оказался Петр I, на втором - И. Сталин. Ничего неожиданного. Но вот этот результат поразителен: "Симпатизирующих Гитлеру в ТюмГУ оказалось настораживающее количество - 7,9% респондентов", - цитирует канал результаты исследования.

Также из исследования можно сделать вывод о поляризации мнений по "оси патриотизма", пишет "Толкователь". Примерно треть студентов считают Россию своим домом, в котором они живут, и именно от них зависит то, каким этот дом будет завтра. С другой стороны, 20,7% опрошенных назвали Россию страной с "кучей нерешаемых проблем, к которым они не хотят быть причастными". Остальная доля студентов - слабополитизированная или неполитизированная молодежь.

Корреспонденту Накануне.RU в пресс-службе университета не смогли оперативно прокомментировать информацию о результатах исследования и попросили время для подготовки ответа. В случае, если он поступит, мы его обязательно опубликуем.

Напомним, что ТюмГУ до января 2020 года возглавлял нынешний министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.