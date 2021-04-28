28 Апреля 2021
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Политика В России В бывшем СССР
Захар Прилепин (2019) | Фото: Накануне.RU

Захар Прилепин: С распадом СССР мы все стали беднее

Череду съездов партий дополнила учредительная конференция общественной инициативы "Новая Евразия". Евразийцы не готовятся к выборам, однако тоже стремятся выработать общую платформу. Вчера в Москве центру Льва Гумилёва, движению "За правду" и движению "Новые скифы" удалось собрать интеллектуалов со всего постсоветского пространства и объявить о создании нового движения.

Повестка мероприятия сформировалась вокруг высказывания Льва Гумилёва: "Если Россия будет спасена, то только как евразийская держава и только через евразийство".

Заседание открыл директор Евразийского центра им. Л.Н. Гумилёва Павел Зарифуллин. Он констатировал, что мир входит в эпоху турбулентности. По мнению Зарифуллина, в это непростое время ни в России, ни в странах СНГ нет другой объединяющей идеи.

"Коммунистическая идея в старом марксистском смысле никогда более себя не проявит, она исчерпана. И Советского Союза в старой форме уже не будет", - считает он. А локальные националистические проекты только разрывают евразийское пространство.

Далее слово взял белорусский политолог Алексей Дзермант, подчеркнувший, что союз народов Северной Евразии неизбежен, он каждый раз принимает новые формы. На нынешнем этапе, по мнению гостя из Минска, необходимо предпринимать согласованные действия с конкретными и чёткими целями.

После этого выступили несколько делегатов - от ДНР и Абхазии до Горного Алтая и Якутии. Своеобразным хедлайнером мероприятия стал писатель Захар Прилепин. Он выразил сожаление по поводу распада СССР, напомнив, что в результате никто из нас не стал богаче.

"Мы все стали беднее. Беднее в смысле культурном, в смысле этническом и в смысле, конечно же, суверенитета. Иллюзия была в том, что распавшиеся территории могут достигнуть высокой степени суверенности. Но её нет", - констатировал писатель.

По его мнению, на евразийском пространстве ещё сохраняется некая общность, но время уходит, уже лет через десять есть риск её утратить совсем.

В качестве конкретных мер Прилепин предложил создать журнал "Новая Евразия", причём не просто как новое СМИ, а в качестве точки сборки евразийства. Ещё одной инициативой стало предложение учредить программу университета "Новой Евразии" с курсами лекций и семинарами, чтобы создать "альтернативу действующей буржуазно-либеральной системе образования".

Таким образом, ожидания о том, что инициаторы конференции возьмут курс на сплочение сил для воссоздания СССР, не оправдались.

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Захар Прилепин: С распадом СССР мы все стали беднее

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Теги: Евразийство. Прилепин, Дзермант, Зарифуллин



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