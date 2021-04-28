В России впервые за семь месяцев суточная заболеваемость COVID-10 составила менее 8 тысяч
В России за последние сутки выявлено 7848 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,7% не имели клинических проявлений болезни. Это минимальный показатель с 27 сентября 2020 года, когда заболеваемость была 7867. Почти сразу после этого – в начале октября прошлого года – началась вторая волна эпидемии, которая значительно превзошла первую.
Правда, в отличие от сентября 2020-го, когда смертность составила 99 человек за сутки, за минувшие 24 часа, по данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, погибли 387 человек. Полностью выздоровели за сутки 8420 человек.
Снижение стало возможным благодаря положительной суточной динамике по Москве – там снова меньше двух тысяч заболевших.
Накануне вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что по коронавирусу в России наблюдается "хрупкая стабильность". Впрочем, санитарные власти страны не исключают, что майские праздники обернутся подъемом заболеваемости.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 1840
Санкт-Петербург - 723
Московская область - 612
Ростовская область - 228
Самарская область - 179
Нижегородская область - 179
Воронежская область - 159
Саратовская область - 135
Иркутская область - 133
Красноярский край - 115
Челябинская область - 107
Свердловская область - 104
Волгоградская область - 102
Пермский край - 102
Краснодарский край - 102
Республика Крым - 99
Республика Башкортостан - 99
Республика Саха (Якутия) - 88
Пензенская область - 86
Ульяновская область - 83
Ярославская область - 83
Алтайский край - 83
Ленинградская область - 82
Новосибирская область - 79
Белгородская область - 78
Брянская область - 77
Курская область - 72
Кемеровская область - 69
Кировская область - 68
Тверская область - 66
Оренбургская область - 65
Ставропольский край - 64
Ивановская область - 63
Астраханская область - 63
Архангельская область - 63
Липецкая область - 63
Калининградская область - 60
Владимирская область - 59
Тульская область - 59
Калужская область - 55
Удмуртская Республика - 55
Орловская область - 54
Тамбовская область - 54
Омская область - 54
Республика Чувашия - 53
Псковская область - 52
Ханты-Мансийский автономный округ - 52
Смоленская область - 50
Рязанская область - 49
Тюменская область - 49
Республика Карелия - 45
Вологодская область - 43
Республика Дагестан - 43
Республика Коми - 37
Республика Татарстан - 35
Курганская область - 33
Новгородская область - 31
Костромская область - 29
Республика Мордовия - 29
Республика Бурятия - 27
Забайкальский край - 27
Приморский край - 27
Кабардино-Балкарская Республика - 25
Хабаровский край - 25
Томская область - 24
Сахалинская область - 22
Севастополь - 20
Мурманская область - 20
Республика Хакасия - 18
Ямало-Ненецкий автономный округ - 17
Республика Марий Эл - 16
Карачаево-Черкесская Республика - 14
Республика Ингушетия - 11
Амурская область - 11
Чеченская Республика - 10
Республика Адыгея - 9
Республика Калмыкия - 8
Камчатский край - 8
Республика Северная Осетия-Алания - 8
Магаданская область - 3
Ненецкий автономный округ - 1
Чукотский автономный округ - 1
Еврейская автономная область - 1
Республика Алтай - 1
Республика Тыва – 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 787 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 109 367 летальных исходов, выздоровели 4 411 098 человек.