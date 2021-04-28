В России впервые за семь месяцев суточная заболеваемость COVID-10 составила менее 8 тысяч

В России за последние сутки выявлено 7848 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,7% не имели клинических проявлений болезни. Это минимальный показатель с 27 сентября 2020 года, когда заболеваемость была 7867. Почти сразу после этого – в начале октября прошлого года – началась вторая волна эпидемии, которая значительно превзошла первую.

Правда, в отличие от сентября 2020-го, когда смертность составила 99 человек за сутки, за минувшие 24 часа, по данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, погибли 387 человек. Полностью выздоровели за сутки 8420 человек.

Снижение стало возможным благодаря положительной суточной динамике по Москве – там снова меньше двух тысяч заболевших.

Накануне вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что по коронавирусу в России наблюдается "хрупкая стабильность". Впрочем, санитарные власти страны не исключают, что майские праздники обернутся подъемом заболеваемости.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 1840

Санкт-Петербург - 723

Московская область - 612

Ростовская область - 228

Самарская область - 179

Нижегородская область - 179

Воронежская область - 159

Саратовская область - 135

Иркутская область - 133

Красноярский край - 115

Челябинская область - 107

Свердловская область - 104

Волгоградская область - 102

Пермский край - 102

Краснодарский край - 102

Республика Крым - 99

Республика Башкортостан - 99

Республика Саха (Якутия) - 88

Пензенская область - 86

Ульяновская область - 83

Ярославская область - 83

Алтайский край - 83

Ленинградская область - 82

Новосибирская область - 79

Белгородская область - 78

Брянская область - 77

Курская область - 72

Кемеровская область - 69

Кировская область - 68

Тверская область - 66

Оренбургская область - 65

Ставропольский край - 64

Ивановская область - 63

Астраханская область - 63

Архангельская область - 63

Липецкая область - 63

Калининградская область - 60

Владимирская область - 59

Тульская область - 59

Калужская область - 55

Удмуртская Республика - 55

Орловская область - 54

Тамбовская область - 54

Омская область - 54

Республика Чувашия - 53

Псковская область - 52

Ханты-Мансийский автономный округ - 52

Смоленская область - 50

Рязанская область - 49

Тюменская область - 49

Республика Карелия - 45

Вологодская область - 43

Республика Дагестан - 43

Республика Коми - 37

Республика Татарстан - 35

Курганская область - 33

Новгородская область - 31

Костромская область - 29

Республика Мордовия - 29

Республика Бурятия - 27

Забайкальский край - 27

Приморский край - 27

Кабардино-Балкарская Республика - 25

Хабаровский край - 25

Томская область - 24

Сахалинская область - 22

Севастополь - 20

Мурманская область - 20

Республика Хакасия - 18

Ямало-Ненецкий автономный округ - 17

Республика Марий Эл - 16

Карачаево-Черкесская Республика - 14

Республика Ингушетия - 11

Амурская область - 11

Чеченская Республика - 10

Республика Адыгея - 9

Республика Калмыкия - 8

Камчатский край - 8

Республика Северная Осетия-Алания - 8

Магаданская область - 3

Ненецкий автономный округ - 1

Чукотский автономный округ - 1

Еврейская автономная область - 1

Республика Алтай - 1

Республика Тыва – 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 787 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 109 367 летальных исходов, выздоровели 4 411 098 человек.