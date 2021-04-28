28 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

В уральской школе почти 30 учеников и учителей заболели ковидом

В одной из школ Среднего Урала произошла вспышка коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, с 5 по 27 апреля этого года в Тугулымской средней школе №26 было зарегистрировано 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (17 среди учащихся и 11 среди сотрудников). Как только об этом стало известно, было сразу начато эпидемиологическое расследование.

В итоге вскрылись нарушения, которые поспособствовали распространению инфекции. По данным надзорного ведомства, руководством школы не были организованы противоэпидемические мероприятия с момента появления первого случая COVID-19 в учреждении; организация не обеспечена достаточным запасом антисептических и дезинфицирующих средств; не все школьники проходят ежедневную термометрию, а сам журнал термометрии ведется с нарушениями.

Также выяснилось, что в школе на крайне низком уровне проведена вакцинация против ковида: привито всего 18,5% от числа сотрудников.

На дистанционное обучение переведены все классы, с которыми контактировали заболевшие сотрудники. В школе проведена заключительная дезинфекция.

Сейчас расследование продолжается. Как заверили в Роспотребнадзоре, все виновные будут привлечены к ответственности. Ситуация находится на контроле главы свердловского ведомства Дмитрия Козловских.

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В уральской школе почти 30 учеников и учителей заболели ковидом

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Теги: ковид, заболевшие, школа, Средний Урал



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