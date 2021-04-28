28 Апреля 2021
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Политика СЗФО В России
Мария Бутина презентует книгу &quot;Тюремный дневник&quot; (2020) | Фото: ТАСС

Мария Бутина идет на праймериз "ЕР" в Кирове с идеей построить арт-пространство на месте СИЗО

Журналистка RT Мария Бутина, отсидевшая год в американской тюрьме, подала документы на праймериз "Единой России". Бутина сообщила, что собирается баллотироваться от партии в Госдуму в Кировской области.

"Мое решение о том, что я буду пробовать свои силы на вятской земле – результат совпадения моих желаний и просьб жителей региона. Я буду формировать свою программу исходя из пожеланий самих жителей области, и уже сейчас вижу большой запрос на получение знаний со стороны кировчан", - написала Бутина в Instagram (здесь и далее авторские орфография, пунктуация и стилистика в цитатах сохранены – прим. ред).

Она заявила, что будет добиваться создания в Кировской области "крупнейшего образовательного кластера с возможностью стажировок для местных студентов в зарубежных странах".

"Буду работать над региональной программой бизнес-образования. Есть запрос от кировской молодежи на открытие в Кирове креативного арт-пространства с квестами, коворкингами, гастрономической зоной", - добавляет Бутина.

Она также собирается лоббировать идею переноса СИЗО из исторической части Кирова за его пределы. На освободившемся месте потенциальная кандидатка и предлагает разместить арт-пространство. "Я уже начала вести соответствующие переговоры", - добавила Бутина.

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Мария Бутина идет на праймериз "ЕР" в Кирове с идеей построить арт-пространство на месте СИЗО

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Теги: мария бутина, праймериз, единая россия



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