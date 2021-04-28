"Неожиданно слышать о нежелании чиновника заниматься конкретным регионом": глава ЕАО ответил Хуснуллину

Глава Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн ответил на слова вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина по поводу объединения регионов.

Напомним, накануне Хуснуллин предложил присоединять "бедные" регионы к богатым для выравнивания бюджетной обеспеченности. Но и личный интерес у него тоже есть. "Я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее надо соединить с Хабаровским краем, и пусть губернатор им занимается", - пожаловался Хуснуллин на на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

"Весьма неожиданно слышать от высокопоставленного чиновника федерального уровня о нежелании заниматься конкретным регионом, а именно Еврейской автономной областью. Такие вопросы решаются на уровне президента страны и премьер-министра. Легко работать с экономически развитыми территориями, ЕАО - сложный субъект, здесь нужно прикладывать усилия", - говорится в комментарии Гольдштейна, который был опубликован на официальной странице администрации региона.

Гольдштейн выразил благодарность полпреду Юрию Трутневу, "который с особым отношением и повышенным вниманием относится к проблемам области".

"А вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители, и решать будут они вне зависимости от личного мнения Марата Шакирзяновича Хуснуллина", - добавил губернатор ЕАО.