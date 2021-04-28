Свердловские власти хотят отсудить у тетюхинского госпиталя 1,4 млрд рублей

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) собирается отсудить у владельцев Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина 1,4 млрд руб. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Сумма в 1 млрд 405 млн 945 тыс. 786 руб. 36 коп является средствами, которые были выданы госпиталю КРСУ в качестве госзайма на строительство, плюс проценты (89,17 млн). Судебное заседание запланировано на 25 мая текущего года.

Напомним, что когда вопрос с долгами больницы перешел в судебную плоскость, стал рассматриваться вариант передачи части акций медицинского учреждения властям. Тем временем из уникальной клиники увольняются врачи и продолжает расти задолженность по "ковидным" выплатам перед оставшимися сотрудниками. Подробности – в материале Накануне.RU.