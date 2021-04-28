Суд подтвердил нарушения в аукционе по отлову бездомных животных в Челябинске

УФАС выявило нарушения в закупке услуг по отлову бездомных животных в Челябинске. Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили решение антимонопольного органа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Аукцион проводился в 2020 г. управлением экологии и природопользования администрации Челябинска. Начальная цена контракта – 10 млн руб.

УФАС установило, что заказчик указал условия о лечении и стерилизации меньшего количества животных по сравнению с количеством отловленных животных. Так, заказчиком было определено общее количество голов в количестве 1 тыс. 330, в том числе стерилизация поступивших животных - не более 1 тыс. 197 голов и лечение животных по необходимости – не более 65 голов.

Антимонопольный орган указал, что заказчик ограничил количество манипуляций по лечению и стерилизации отловленных животных. При этом приюты для животных и уполномоченные ими лица несут обязанности как владельцы животных.

В УФАС подчеркнули, что в 2021 г. конкурентные процедуры на аналогичные работы проводятся с учетом решения антимонопольного органа.