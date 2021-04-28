ФСИН опровергла информацию о тяжелом состоянии экс-министра Абызова

В столичном управлении ФСИН РФ опровергли информацию о том, что экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов накануне был доставлен в суд на носилках. В ведомстве заявили, что состояние Абызова, заразившегося коронавирусом, является удовлетворительным, передает ТАСС. "Заболевание протекает в легкой форме. Он находится под наблюдением врачей", - сообщили в УФСИН.

Ранее адвокат Абызова сообщил журналистам, что его подзащитного, якобы, доставили в тяжелом состоянии на носилках на заседание суда. Во время заседания обвиняемому стало плохо, слушание было перенесено на 13 мая.

По словам защитника, он видел на мониторе, что бывшего чиновника принесли на носилках, усадили за стол, на котором он затем оставался в полулежачем положении. "Очевидно, он находился в полуобморочном состоянии", - считает защитник. Адвокат также заявил, что рядом с его подзащитным находился человек, облаченный в полный костюм химзащиты.

Представитель Генпрокуратуры, участвовавший в заседании, заявил, что температура у бывшего министра сегодня 36.6. "Действия Абызова расцениваю как маскарад, как недобросовестное поведение, направленное на то, чтобы сорвать процесс по надуманным, ложным основаниям",— сказал он в суде.

Абызов обвиняется в организации преступного сообщества, хищениях и отмывании денег, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ). Он находится под арестом с марта 2019 года. В октябре 2020 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у экс-чиновника рекордных 32,5 млрд руб. Защита намерена обжаловать это решение.

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