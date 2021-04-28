"Арменка" из "Реальных пацанов" хочет избраться в Госдуму РФ

Депутат думы Осы из Пермского края Армен Бежанян известный россиянам по роли "Арменки" в сериале "Реальные пацаны" выдвинул свою кандидатуру на праймериз "Единой России" в Госдуму, сообщили в telegram-канале "ЕР".

Он избирается по одномандатному округу №58. За это же место борется депутат Госдумы Игорь Шубин. Также Бежанян участвует в праймериз в заксобрание Пермского края по одномандатному округу № 23

Напомним, ранее стало известно, что единороссы составили список из 75 бесперспективных депутатов-одномандатников. В так называемую "красную зону" попал депутат Госдумы от одномандатного округа №58 Игорь Шубин. Причиной стало то, что он якобы "не работает в округе".

Сам Игорь Шубин в беседе с корреспондентом Накануне.RU прокомментировал свое попадание в список из 75 депутатов-одномандатников Госдумы, имеющих низкие шансы на переизбрание.

Парламентарий отметил, что попадание в этот список его удивило. Работа с избирателями, по словам Шубина, ведется активная, потому с тезисом об "исчезновении из поля зрения избирателей" он не согласен.