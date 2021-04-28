28 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
квартал &quot;Нагорный&quot; (2021) | Фото: УГМК

"УГМК-Застройщик" построит еще один дом в центре Екатеринбурга

Девелопер "УГМК-Застройщик", признанный лучшим застройщиком в стране по итогам федерального градостроительного конкурса – премии "ТОП ЖК – 2021", построит еще один дом в центре Екатеринбурга. Секция 2.3 жилого квартала бизнес-класса "Нагорный" будет насчитывать 24 этажа (включая 2-уровневый подземный паркинг) со 120 квартирами совершенно разных планировок. Ввод жилья запланирован на декабрь 2022 года, однако бронирование квартир уже стартовало.

"Высокие потребительские свойства квартала по достоинству оценивают эксперты: ЖК "Нагорный" недавно стал номинантом престижной федеральной премии Urban Awards-2021, а в 2020 году проект стал финалистом премии. ЖК "Нагорный" уже является обладателем двух крупных федеральных премий: "ТОП ЖК – 2021" в номинации "Лучший жилой комплекс – новостройка в Свердловской области" и "Ключевой Премии N1– 2020" в номинации "Место для жизни", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе девелопмента.

квартал "Нагорный"(2021)|Фото: УГМК

Главными достоинствами жилого комплекса являются высокие потолки от 2,85 м. просторные теплые лоджии, которые можно оборудовать даже под кабинет или мини-тренажерный зал, локеры-кладовые в паркинге, а также панорамные окна с видом на Верх-Исетский пруд, в которых установлены двухкамерные стеклопакеты японского бренда.

квартал "Нагорный"(2021)|Фото: УГМК

Планировка квартир также соответствует всем удобствам будущих жильцов: просторные кухни-гостиные, гардеробные, мастер-спальни, туалетные комнаты для каждой спальни, и дверные проемы в потолок в соответствии с последними дизайнерскими трендами. Более того, в отличие от многих новостроек, новый комплекс обеспечит жильцов качественной звукоизоляцией, благодаря каркасу из монолита и кирпича. За сантехнику тоже не стоит переживать: в квартирах будут оборудованы высокотехнологичная система очистки воды, система отопления с теплоотдачей и регулированием температуры, бризеры с функцией очистки воздуха и его догрева в холодный период года.

Потенциальному покупателю стоит быть готовым только к чистовой отделке новой квартиры и ее оформлению под собственные вкусы. Более того, застройщик готов выполнить перепланировку помещения под нужды резидента еще на стадии строительства секции. Все остальные работы: выравнивание потолка, стяжка пола со звукоизоляционным материалом под чистовое покрытие, оштукатуривание и выравнивание стен, монтаж электропроводки, выключателей и розеток – будут уже выполнены.

квартал "Нагорный"(2021)|Фото: УГМК

Для любителей активного отдыха, а также семей с детьми, будут оформлены детские игровые площадки с экологически чистым покрытием из морской гальки, воркаут и лаунж-зоны из натурального дерева, отапливаемый подземный паркинг. Застройщик гарантирует всегда цветущие и безопасные дворы без машин, магазины, поликлиники, стоматологии, детские центры и офис управляющей компании вблизи дома. Помимо этого, главная галерея комплекса (секция 2.6) с единой зоной ресепшн для всего квартала в стиле дорогого пятизвездочного отеля разместит в себе лобби-бар, ресторан и фитнес-центр с бассейном.

квартал "Нагорный"(2021)|Фото: УГМК

Дом располагается вблизи развитой транспортной сети, школы №1, рядом с частным медицинским центром, Дворцом молодежи, стадионом "Екатеринбург-Арена" и парком XII Партсъезда.

Напомним, что "УГМК-Застройщик" недавно ввел в эксплуатацию здание Симановской мельницы в ЖК "Макаровский", которое было признано объектом культурного наследия.

здание Симановской мельницы, ЖК «Макаровский»(2021)|Фото: Пресс-служба "УГМК-Застройщик"

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"УГМК-Застройщик" построит еще один дом в центре Екатеринбурга

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Теги: УГМК-Застройщик, дом, Екатеринбург, строительство



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