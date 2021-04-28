"Подрядчик не делает": мэр Нижнего Тагила недоволен ходом работ на Циолковского

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проверил, как идет реконструкция путепровода на улице Циолковского. В итоге мэр остался крайне недоволен увиденным.

По словам руководителя проекта Владимира Останина, на объекте начаты подготовительные работы: прошла вырубка деревьев, ограждена площадка под строительство очистных сооружений, производится установка предупреждающих знаков.

"В ближайшее время на очистных сооружениях начнется вывоз грунта. Сейчас согласовываем место, куда мы будем его вывозить. Пока все на данный момент", - рассказал он.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, подрядная организация зашла на объект еще 5 апреля, и мэр считает темпы, с которыми строители приступили к реконструкции, крайне низкими. На это он прямо и указал руководителям компании.

"Приходится констатировать тот факт, что часть работ, которые уже должны быть проведены, подрядчик не делает. Видимо, ждет средств. Неправильно будет перекрывать движение на мосту и создавать неудобства для жителей при передвижении между районами, если работы на объекте не ведутся. Я подпишу постановление о закрытии движения по путепроводу только тогда, когда буду убежден, что специалисты и техника полностью готовы к работе и все необходимые материалы для проведения реконструкции закуплены", - заявил Владислав Пинаев.

Как добавили в администрации, мэр продолжит проводить инспекции.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле был разработан регламент движения спецтранспорта, который будет действовать на время строительства путепровода на Циолковского. Сообщалось, что машины направят по территории НТМК.