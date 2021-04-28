Apple будет оспаривать штраф от ФАС в 906 миллионов рублей

Apple будет оспаривать решение Федеральной антимонопольной службы России о штрафе в размере 906 млн руб. ФАС считает, что американская компания злоупотребила преимущественным положением на рынке мобильных приложений.

"Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке", - цитирует РБК представителя Apple.

Напомним, накануне ФАС сообщила о штрафе для Apple в $12 млн. Решение связано с жалобой "Лаборатории Касперского", которая рассматривалась в прошлом году.

"Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов – приложений "родительского контроля", - говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольщики считают, что у Apple есть "неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках".

ФАС предписала Apple удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.

"Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений "родительского контроля" возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала", - добавили в ФАС.

Сейчас исполнение предписания приостановлено – компания обжалует его в суде.