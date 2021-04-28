Завод имени Шпагина прирастёт "Мотовилихой"?

В Перми завод имени Шпагина, где появится культурное пространство, может получить помещения "Мотовилихинских заводов", сообщает "Ъ-Прикамье".

Такое заявление прозвучало, отмечает издание, на встрече губернатора Дмитрия Махонина с главными редакторами СМИ. Рассматривается вариант продления пространства за счёт неиспользуемых цехов "Мотовилихинских заводов", где может появиться музей краевой промышленности.

Напомним, что к 300-летию Перми власти планируют создать новый культурно-исторический центр краевой столицы вдоль набережной Камы. В зданиях завода "Ремпутьмаш" будет создан культурный кластер. Идею одобрил президент России Владимир Путин во время своего визита в Пермь в сентябре 2017 г.