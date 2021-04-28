В Челябинской области за сутки скончались девять человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки COVID-19 подтвержден у 105 человек, девять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 59 тыс. 897 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 972 заболевших. За сутки выписаны 121 человек, всего в регионе выздоровели 54 тыс. 291 пациент.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них восемь от коронавируса. Еще у одного пациента COVID-19 был сопутствующим заболеванием.