28 Апреля 2021
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Бабушка с подозрением на коронавирус в приемном отделении больницы. (2020) | Фото: youtube.com/user/rukhakasia

Мясников: Маски не безвредны при длительном ношении

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил о том, что маски "не безвредны при постоянном ношении". Об этом он написал у себя в телеграм-канале.
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Его пост связан в тем, что по телевидению кто-то из эпидемиологов уверял, что маска защищает на 95%. Он подвергает это большому сомнению.

"Когда я слышу про 95%, у меня дух противоречия и вопрос: а вот эти сотни тысяч инфицированных в день - как они умудрились заболеть в масках-то?" - написал он.

Мясников занимает непоследовательную позицию: он критикует чрезмерные ограничения, напоминая о бесполезности и даже вреде масок, но признает, что их нужно выполнять.

"Я не против выполнения приказов: сказано носить - значит носить", - добавил он в этом же небольшом посте.

При этом Мясников очень активно агитирует за вакцинацию и предложил освободить вакцинированных от требования одевать маски. Что имеет следующую странность. По заявлениям экспертов, маски нужны не для защиты носящего их, а чтобы тот, кто является носителем вируса, но не знает об этом, не заражал других. Даже ВОЗ признает, что привитые только себя предохраняют от тяжелого течения болезни, а распространять вирус могут так же, как все. Поэтому маски, если они вообще нужны, нужны привитым так же, как и остальным.

Интересно, что в сентябре, когда в России начался сезонный рост заболеваемости, был введен масочный режим. После этого в течение трех месяцев заболеваемость коронавирусом выросла примерно в 5 раз. Затем, когда, по сообщениям экспертов и региональных властей, люди расслабились и стали менее строго выполнять требования, заболеваемость, наоборот, пошла на спад - за два месяца примерно в 3 раза. Подобные колебания при действующем масочном режиме наблюдаются и в других странах. Это свидетельствует о том, что масочный режим вообще никак не влияет на заболеваемость. Историк Андрей Фурсов называет его элементом социальной дрессуры.

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Мясников: Маски не безвредны при длительном ношении

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Теги: маска



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