28 Апреля 2021
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Экономика В России
продукты, магазины, цены, крупа, гречка (2015) | Фото: Накануне.RU

Минсельхоз не видит проблем с гречкой, но все равно постарается их решить

Министерство сельского хозяйства России считает, что в стране производится достаточно гречки, чтобы удовлетворить потребности рынка, но при этом ведомство уже готовит меры по повышению уровня самообеспеченности внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на крупы, передает "Интерфакс". Так Минсельхоз отреагировал на публикацию "Ведомостей", в которой сообщается о возможном росте розничных цен на гречку, поскольку производители уже говорят об увеличении стоимости сырья, о его возможном дефиците и т.д.

В министерстве планируют расширить посевные площади под основными крупяными культурами в 2021 году. Это позволит сформировать значительную сырьевую базу. Между тем, на перерабатывающих заводах отмечают, что дело не только в непосредственной нехватке сырья, но и в росте отпускных цен: аграрии повышают их, поскольку растет и себестоимость сырья: затраты на удобрения, ГСМ, хранение и т.д. Так что сколько полей не засевай – цены все равно будут меняться.

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Минсельхоз не видит проблем с гречкой, но все равно постарается их решить

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Теги: гречка, дефицит, рост цен, минсельхоз



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