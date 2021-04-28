Бюджет нацпроектов в Перми в прошлом году освоили почти на 100%

Реализацию нацпроектов в столице Прикамья оценили на заседании думы города в рамках "Часа депутата". В крае реализуется 12 национальных проектов, администрация города Перми в качестве распорядителя бюджетных средств выступает в четырех: "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные дороги", "Демография" и "Культура". Общий объем средств, направленных на эти проекты в 2020 году, составил 3,4 миллиарда рублей, исполнено 98,7%

По нацпроекту в прошлом году отремонтировали 87 дворов у 152 многоквартирных домов, расселили 19,5 тысяч кв. метров аварийного жилья, улучшили жилищные условия 1597 человек. Проведен ремонт 21 объекта улично-дорожной сети, установлено и модернизировано 17 светофоров.

Депутат Владимир Манин спросил о перспективе расширения ул. Грибоедова. Сергей Красильников ответил, что ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции перекрестка ул. Грибоедова и Уинской. Также Владимир Манин обратил внимание на отсутствие светофора на ул. Целинной, недалеко от нового детсада по ул. Евгения Пермяка. Это вопрос администрация взяла на контроль.

Одним из центральных объектов стала реконструкция ул. Героев Хасана на участке от ул. Хлебозаводской до ул. Васильева, которая завершится в 2021 году. Построено 4 новых детских сада на ул. Байкальская, Плеханова, Е.Пермяка и Желябова, велась реконструкция школы №93. Открыты две модульные библиотеки №14 имени М.Лермонтова и № 25 им. М.Осоргина.

В планах на 2021-2023 годы: продолжение ремонта дворов (в плане 102 объекта), расселение из аварийного жилья 1580 человек, ремонт 16 дорог и 15 светофоров, строительство школы по ул. Юнг Прикамья, 3 в рамках нацпроекта "Образование". С 2021 года город также участвует в реализации федерального проекта "Чистая вода". Более 360 млн рублей привлечено на реконструкцию сетей водоснабжения Мотовилихинского района. Объект необходим для обеспечения устойчивого водоснабжения населения Перми при выводе из эксплуатации Большекамского водозабора.

Руководитель Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил, что депутаты пристально отслеживают динамику реализации приоритетных национальных проектов на территории города Перми. "Национальные проекты – это драйверы нашей экономики и социальной сферы, это серьезнейший финансовый ресурс, которым город может пользоваться для решения актуальных для всех пермяков задач".