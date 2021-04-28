В Магнитогорске будут судить мужчину, который открыл стрельбу по подросткам в трамвае

В Магнитогорске местного жителя будут судить за стрельбу в трамвае по двум подросткам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел вечером 17 февраля в трамвае № 17. Как рассказал один из родителей пострадавших, около 22.10 -22.30 двое подростков 16 и 17 лет зашли в трамвай на остановке Советской армии. Один из парней был в беспроводных наушниках. К нему подошел пьяный мужчина, начал оскорблять и требовал выключить музыку. Когда молодые люди решили выйти из трамвая, мужчина ударил одного из подростков. Подростки вышли, мужчина достал пневматический пистолет и начал стрелять вслед. Одному парню он попал в бедро и палец на ноге, второму – в висок.

Установлено, что мужчина не менее восьми раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков. Несовершеннолетним был причинен легкий вред здоровью.

Мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве и умышленном причинение легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, с применением оружия. Дело направлено в суд. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Известно, что ранее мужчина уже был судим. Вину он признал полностью.