28 Апреля 2021
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россияне, прибывшие из Китая в Благовещенск (2020) | Фото: amurobl.ru

Лавров уверен, что большинство россиян между "жить сыто" и национальной гордостью выберут второе

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о взглядах либералов и обвинил их в "подрыве" генетического кода россиян. Последние, по мнению дипломата, никогда не мыслили одной лишь категорией благополучия, а даже отказывались от него в пользу национальной гордости.

"Я читаю оппозиционные ресурсы и считаю, что эти люди имеют право на выражение своей точки зрения: "вот если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, а когда закрыли закупку продовольствия, продукты подорожали". Это однобокий взгляд исключительно с позиции благополучия - выбирать между телевизором и холодильником. Если они так принципиально воспринимают ценности США, напомню слова величайшего президента США Джона Кеннеди: "Не думай, что твоя страна может сделать для тебя. Думай, что ты можешь сделать для свой страны". Это радикальное отличие от нынешних либеральных взглядов, когда только личное благополучие имеет значение", - заявил Лавров в интервью РИА Новости.

"Они не только не понимают нашего генетического кода, они пытаются его подрывать. Кроме желания жить сыто, чувство национальной гордости играло не меньшую роль в том, что мы делали за всю нашу историю. Если для кого-то эти ценности уже не имеют значения, это их выбор, но убежден, что подавляющее большинство нашего народа думает иначе", - заключил министр.

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Лавров уверен, что большинство россиян между "жить сыто" и национальной гордостью выберут второе

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Теги: сергей лавров, либералы, национальная гордость, благополучие



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