28 Апреля 2021
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Экономика Пермский край
председатель Контрольно-счетной Палаты города Перми Мария Батуева (2017) | Фото: пермская городская дума

КСП Перми в 2020 году устранила финансовые нарушения на 2,4 миллиарда рублей

В 2020 году, благодаря работе Контрольно-счетной палаты города Перми, устранено финансовых нарушений в объеме 2 млрд 428 млн рублей. Это 86% от объема нарушений, подлежащих устранению. Такими данными с депутатами Пермской городской думы поделилась председатель КСП Мария Батуева.

Отчитываясь перед думой, Батуева сообщила, что годовой план был выполнен ее ведомством в полном объеме: было проведено 15 контрольных и 8 экспертно-аналитических мероприятий, проверено 142 объекта. Объем проверенных средств с учетом стоимости муниципального имущества составил 37 млрд 848 млн рублей.

Контрольно-счетная палата провела 266 экспертиз проектов нормативных правовых актов думы и администрации города. По итогам экспертиз сформировано 82 предложения, почти 90% из которых учтены при принятии решений в 2020 году. Остальные предложения подлежат реализации или уже реализованы в текущем году.

С учетом мнения КСП приняты поправки в бюджет на общую сумму 1 млрд 315 млн рублей, направленные на сокращение излишне запланированных расходов. Исключены расходы на 42 млн рублей по содержанию инженерной инфраструктуры, так как коммунальные сети должны быть переданы ресурсоснабжающим организациям. В связи с завышением сметной стоимости на 50 млн рублей уменьшены расходы на содержание парков и скверов города. На 131 млн рублей сокращены расходы на строительство здания школы по улице Карпинского из-за того, что не определен земельный участок под строительство. На 30 млн рублей увеличены расходы на единовременные выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельных участков.

Мария Батуева отметила, что с каждым годом все меньше фиксируется повторяющихся системных нарушений.

"КСП – это надежный союзник Пермской городской думы в деле реализации контрольной функции. Причем на самом ответственном участке – на бюджетном фронте, в работе с муниципальным имуществом. И я рад, что в последние годы администрация города прислушивается к рекомендациям аудиторов, учитывает их в своей работе. Снижение количества нарушений, допущенных при формировании бюджета, это подтверждает", - подчеркнул руководитель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

"Вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты города Перми находятся в прямой компетенции нашего комитета. Не открою большой истины, если скажу, что работа над бюджетом города многогранна и ответственна. Если Контрольно-счетная палата высказывает замечания по тому или иному законопроекту, значит, он действительно нуждается в доработке. Мы всегда уверены в высокой квалификации сотрудников палаты", - отметила председатель комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам Наталья Мельник.

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КСП Перми в 2020 году устранила финансовые нарушения на 2,4 миллиарда рублей

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