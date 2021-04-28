В Польше организаторы ЧМ по шашкам в прямом эфире во время игры убрали российский флаг из кадра

В Польше организаторы Чемпионата мира по шашкам прямо время матча между россиянкой и полячкой убрали со стола российский триколор.

Примечательно, что турнир между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и польской спортсменкой Натальей Садовской шел уже четвертый день, когда организаторы заметили значок с российским флагом на столе. Им позвонили из WADA (Всемирного антидопингового агентства) и напомнили, что Россия дисквалифицирована на международных официальных соревнованиях и должна выступать под нейтральным флагом.

"Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то, что партия продолжалась", - пояснил бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, который и убрал триколоры, передает "Подъем".

Спортивные чиновники пригрозили исключить Всемирную федерацию шашек из WADA, если флаги РФ останутся на столе.