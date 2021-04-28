В Екатеринбурге на остановке "Сварщиков" обнаружен труп мужчины

Сегодня в Екатеринбурге около остановки "Сварщиков" (ул. Донбасская) был обнаружен труп мужчины. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

"Сообщение по данному факту в дежурную часть ОП-15 УМВД РФ по городу Екатеринбургу поступило в 06:50. Личность мужчины сотрудниками полиции установлена оперативно: это местный житель, гражданин Галимьянов, 1957 г.р. его личные вещи были не тронуты, поэтому версия ограбления исключается. По одной из предполагаемых версий, у скончавшегося мог оторваться тромб", - рассказал Горелых.

В СКР также сообщили, что по факту обнаружения тела мужчины следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга проводится доследственная проверка.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, тело мужчины направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия", - сообщил помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.