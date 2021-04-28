В Екатеринбурге на ночь перекроют несколько улиц из-за тренировок военных

В среду, 28 апреля, военные Екатеринбургского гарнизона проведут тренировку для участия в параде Победы. Из-за этого перекроют часть улиц.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, горожан предупреждают о закрытии движения всех видов транспорта с 20.00 28 апреля и до 4.00 29 апреля на следующих участках: по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова; по улице Ельцина, от улицы 8 Марта до дома №10 на улице Ельцина и по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Ельцина.

На период закрытия движения транспорта по всем перечисленным улицам будут установлены временные дорожные знаки. Также изменится режим работы светофоров.

Кроме этого, в указанный промежуток времени изменятся схемы движения автобусных маршрутов. Их полный список и график движения можно посмотреть на официальном сайте администрации Екатеринбурга.