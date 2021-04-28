Жебелев предрек более мощную волну COVID-19 в Прикамье

Основатель фонда "Дедморозим", советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев сделал прогноз, что новая волна заболеваемости COVID-19 может оказаться мощнее, чем та, что пережил Пермский край осенью, говорится в telegram-канале "За выборы!", передает корреспондент Накануне.RU.

Рост числа заболевших может начаться в мае-июне и наверняка случится в сентябре-октябре. По словам советника главы Прикамья, главный способ борьбы с новой волной коронавирусной инфекции и предотвращения сопутствующих ей смертей – вакцинация.

Чтобы не допустить перегруз системы здравоохранения, региону нужны минимум полтора миллиона вакцинированных или приобретших иммунитет вследствие перенесенного заболевания. Оптимальная численность таковых – 80% от прикамского населения в 2,6 млн человек. Пока первым компонентом вакцины привито 164 тыс. прикамцев, вторым – около 92 тыс.

"Тема вакцинации и других методов обеспечения безопасности людей должна красной нитью проходить через всю электоральную активность кандидатов. Их в Пермском крае будет очень много. Мы будем выбирать депутатов не только в Госдуму, но и заксобрание и в думу Перми. Это неизбежно будет стимулировать рост количества социальных контактов, в то время как необходимо их сокращение. Тему вакцинации можно и нужно включить в предвыборную программу. Сами кандидаты могут вакцинироваться и служить примером для граждан. Максимум мероприятий могут и должны уйти в онлайн", - говорится в сообщении канала "За выборы!".